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Sağlık Norovirüse karşı hijyeni elden bırakmayın
Sağlık

Norovirüse karşı hijyeni elden bırakmayın

Uzm. Dr. Akif Çelik, “Norovirüsün belirtileri arasında özellikle ishal, kusma, ateş, kramp tarzında karın ağrısı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:58:00 -
Norovirüse karşı hijyeni elden bırakmayın

Uzm. Dr. Akif Çelik, “Norovirüsün belirtileri arasında özellikle ishal, kusma, ateş, kramp tarzında karın ağrısı bulunuyor. Koronavirüs dış ortamda daha dayanıksızken, norovirüs bu konuda çok daha dayanıklı bir virüstür. Norovirüs dış ortamda ölmediği için mesela gıdayla uğraşan insanlarda bu virüs varsa gıdaya bulaşarak yaklaşık 1 ay boyunca canlılığını koruyabiliyor” dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik, norovirüse karşı açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Çelik, norovirüsün aslında bir akut gastroenterit yani bir ishal etkeni ve salgınlara neden olabildiğini belirterek, “Norovirüsün belirtileri arasında özellikle ishal, kusma, ateş, kramp tarzında karın ağrısı bulunuyor. Hastalar ishal ve kusmada çok sıvı kaybı yaşadığı için baş ağrıları görülebilir, halsizlik, yorgunluk da hastalığa eşlik edebilir. Ancak en çok kusma, karın ağrısı ve sulu ishale neden oluyor” dedi.

Norovirüsün daha çok yakın temasla, dışkıyla, sulardan ve kontamine gıdalardan bulaştığına dikkati çeken Uzm. Dr. Çelik, şöyle devam etti: “Eğer hasta çok fazla kusuyorsa yanındakiler de kusmuk aerosollarıyla hastalığa yakalanabiliyor. Kontamine sudan bulaşarak salgınlara neden olabiliyor. Bu virüsün en önemli özelliği çok uzun süre canlı kalabilmesidir. Örneğin; insan dışkısında norovirüs 28 gün kadar yani yaklaşık 1 ay kadar canlı kalabiliyor. Bir yere temas edildiğinde özellikle masa ya da herhangi bir yüzey olabilir, kontamine bir gıda olabilir, buralarda da norovirüs en az 2 ila 3 hafta canlı kalabiliyor. Bu özelliğiyle koronavirüsten farklı ve ondan daha güçlü bir virüs. Koronavirüs dış ortamda daha dayanıksızken, norovirüs bu konuda çok daha dayanıklı bir virüstür. Norovirüs dış ortamda ölmediği için mesela gıdayla uğraşan insanlarda bu virüs varsa gıdaya bulaşarak yaklaşık 1 ay boyunca canlılığını koruyabiliyor. Bu yüzden her aldığımız ürünü çok güzel yıkamak zorundayız. Hijyen kurallarına uymamız büyük önem taşıyor.”

Uzm. Dr. Çelik, norovirüse karşı alınabilecek besin takviyelerini ise şu şekilde açıkladı: “Özellikle beslenmede ishali durdurmaya yönelik bazı takviyeler alınabilir. Bu kapsamda probiyotikler, özellikle patates, muz, makarna gibi potasyumdan zengin gıdalar tüketilmeli. Bu gıdalar aynı zamanda potasyum kaybını da önler. Bağırsaklarda meydana gelen hasarı azaltmak için çinko önemlidir. Uzun süreli ishallerde çinko eksikliği meydana gelebilir. Bu nedenle çinko takviyesi yapılmalı. Semptomatik tedavi dediğimiz kusmayla, ishalle kaybettiğimiz sıvıları, vücudumuzun gereksinimi olan suyu tekrar yerine koymak gerekir. Vücuttaki su kaybını önlemek gerekir. Kusmayı önleyen ilaçlar doktor gözetiminde alınmalıdır. Aşırı kusma durumunda ise yine doktor gözetiminde serum takılması gerekmektedir.”

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