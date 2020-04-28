  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nöroblastom hastası çocuğa doğum günü sürprizi

2020-04-28 16:25:35 -
Nöroblastom hastası çocuğa doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi ekibi, sinir sistemi kanseri (nöroblastom) hastası 9 yaşındaki Ecrin Akar'a doğum günü sürprizi yaptı.

Ecrin Akar'ın 9. yaş günün olduğu ve 2 gün sonra hastalığından dolayı ameliyat olacağının bildirilmesi üzerine Türkoğlu Belediyesi ekibi, Beyoğlu Mahallesi'ndeki çocuğun evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Ekip, doğum günü pastasıyla ziyaret ettikleri Akar'a çeşitli hediyeler verdi.

Ecrin Akar, çok mutlu olduğunu belirterek Türkoğlu Belediye Başkan Osman Okumuş ve ekibine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı