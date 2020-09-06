Noor bin Ladin'den Trump'a destek

yeniakit.com.tr ABD’de 3 Kasım’da yapılacak Başkanlık Seçimi için adayların çalışmaları hızla devam ederken, tekrar Cumhuriyetçilerin adayı olan ABD Başkanı Donald Trump’a ilginç bir destek geldi. Bin Ladin ailesi, 3 Kasım’daki seçimde Trump’ı desteklediklerini açıkladı.

Usame bin Ladin’in İsviçre’de büyüyen yeğeni Noor bin Ladin, ABD’deki seçime ilişkin New York Post’a değerlendirmelerde bulundu.

Noor bin Ladin, Trump’ın büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

2015 senesinde adaylığını açıkladığı günden bu yana Donald Trump’ı desteklediğini belirten Noor bin Ladin, “Bu adamın kararlılığını takdir ediyorum” dedi.

Bin Ladin, Barack Obama ve Yardımcısı Joe Biden döneminde terör örgütü DEAŞ’ın büyüdüğünü savundu ve Trump’ın tekrar seçilmesinin, terör saldırılarını engellemek adına büyük önem taşıdığını ileri sürdü. Noor bin Ladin, “Trump, teröristleri kökünden yok etti. Teröristler saldırı şansı bulamadı. Önce Amerika’yı sonra da bizi dış tehditlerden koruduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

Noor bin Ladin, Trump’ın tekrar seçilmesinin hayati öneme sahip olduğunu öne sürdü.