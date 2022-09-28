Noodle nasıl yapılır? Ev yapımı noodle tarifi

Son zamanlarda pek çok kişi noodle tarifini araştırmaya başladı. Peki, noodle nasıl yapılır?

Noodle nedir?

Noodle, bir erişte ve şehriye türüdür. Yine buna karşılık Kâşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk adlı eserinde Ügre sözcüğünü zikretmektedir. Düz haddelenmiş ve kesilmiş, gerilmiş veya ekstrüde edilmiş, uzun şeritler veya teller halinde mayalanmamış hamurdan yapılmıştır.

Ev yapımı noodle tarifi

Malzemeler:

4 parça Çin eriştesi (Noodle bulamazsanız çubuk makarna tercih edebilirsiniz)

7-8 adet manta1 adet havuç

Yarım kabak

Yarım kırmızı biber

1 adet yeşil biber

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 dal taze soğan

1 su bardağı doğranmış lahana

Yarım çay bardağı soya sosu

2,5 su bardağı tavuk suyu

Karabiber

Noodle nasıl yapılır?

İşe sebzeleri doğrayarak başlayın.

Ardından tuzlu suda Çin eriştelerini 5-6 dakika haşlayın. Haşlanan erişteleri süzün.

Bir tavaya zeytinyağını ve sebzeleri alıp soteleyin.

Baharatları ilave edin.

Erişte, soya sosu ve tavuk suyunu ilave edin.

Makarna biraz suyunu çektiğinde ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun.