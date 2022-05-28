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Medya Noluyoruz Mücahid? TGRT'den KJ ile çirkin 'Saray' algısı!
Medya

Noluyoruz Mücahid? TGRT'den KJ ile çirkin 'Saray' algısı!

TGRT Haber ekranında yayınlanan bir haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, sanki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylemiş gibi KJ'ye yansıtıldı. TGRT'nin KJ üzerinden yaptığı çirkin algıya ilişkin Mücahid Ören'in ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 23:16:00 - 2022-05-28 23:24:36

 Yeniakit.com.tr 

Ülkemizde bazı kesimlerin öncülük ettiği yabancı düşmanlığına ortaklık ederek bayram namazlarını Ayasofya'da kılan göçmenleri hedef alan TGRT, bu sefer de KJ algısı ile muhalefet yapmaya soyundu.

TGRT Haber ekranında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma, ne aç kaldın!" sözleri üzerinden hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verildi.

Noluyoruz Mücahid?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı halktan kopuk olmakla suçlayarak, "Saraya baktığımızda kimse aç değil." dedi.

TGRT ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini Erdoğan konuşurken KJ'de tutarak, sanki Erdoğan böyle demiş gibi muhalefet yapmaya soyundu. TGRT Haber yaptığı algı operasyonu ile tepkileri üzerine çekerken, gözler Mücahid Ören'e çevrildi. Ören'in bu çirkin algı operasyonuna ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

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Medya

Mehmet Ali Birand'ın miras bıraktıkları! Ekrem Açıkel Ayasofya'da bayram namazı kılan göçmenlerden de rahatsız

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