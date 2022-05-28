Noluyoruz Mücahid? TGRT'den KJ ile çirkin 'Saray' algısı!

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Ülkemizde bazı kesimlerin öncülük ettiği yabancı düşmanlığına ortaklık ederek bayram namazlarını Ayasofya'da kılan göçmenleri hedef alan TGRT, bu sefer de KJ algısı ile muhalefet yapmaya soyundu.

TGRT Haber ekranında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Birileri çıkıp aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma, ne aç kaldın!" sözleri üzerinden hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verildi.

Noluyoruz Mücahid?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı halktan kopuk olmakla suçlayarak, "Saraya baktığımızda kimse aç değil." dedi.

TGRT ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini Erdoğan konuşurken KJ'de tutarak, sanki Erdoğan böyle demiş gibi muhalefet yapmaya soyundu. TGRT Haber yaptığı algı operasyonu ile tepkileri üzerine çekerken, gözler Mücahid Ören'e çevrildi. Ören'in bu çirkin algı operasyonuna ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.