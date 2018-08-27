Nokia'ya 500 milyon dolarlık dev kredi!

Çin ve ABD 5G araştırmalarında son hızla ilerlerken, Avrupa’da önemli bir adım atıldı. Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Alexander Stubb, Finlandiya merkezli Nokia’ya 500 milyon dolar kredi sağladıklarını açıklayarak Avrupalı şirketlerin de bu yarışta bulunmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

2015 YILINDAN BERİ 5G ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Banka, 2018’in başlarında İsveç merkezli Ericsson firmasına 250 milyon Euro kredi sağladıklarını ancak anlaşmanın daha farklı olduğunu açıkladı. 4G teknolojisine sahip cihazların iyice yaygınlaştığı 2015 yılından beri Çin kaynaklı Huawei ile birlikte Ericsson ve Nokia 5G araştırmalarına önderlik ediyor.

2025'E KADAR DÜNYAYA YAYILACAK

Geçtiğimiz ay Nokia ABD merkezli telekomünikasyon devi T-Mobile ile birlikte 3 milyar 500 milyon dolarlık anlaşma sağlayarak dünyanın en büyük 5G anlaşmasına imza atmışlardı. Uzmanlara göre 2025 yılına kadar dünya genelindeki 1 milyar 200 milyondan fazla insan 5G teknolojisine sahip haberleşme ağlarına ulaşabilecek.