Nohut suyunun faydaları nelerdir? Nohut suyu ne işe yarar, zayıflatır mı?

Cilt güzelliğinden ödem atmaya kadar birçok alanda hayatınızı iyileştirecek, sağlığınıza sağlık katacak, zayıflamak isteyenlerin bile yardımına koşacak nohut suyunun faydaları sizi çok şaşırtacak.

En kaliteli bakliyatlar arasında bulunan ve besin değerleriyle gözleri kamaştıran nohut, Türk mutfağında sıkça tercih edilir. Veganlar veya laktoz intoleransı olan kişiler için de vazgeçilmez olan nohut, kendisi kadar suyu ile de sağlığa faydalıdır. Cilt güzelliğinden ödem atmaya kadar sağlıklı ve etkili olan nohut suyunu ne işe yarar. İşte tüm detaylar...

Nohut suyunun faydaları

Vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan nohut suyu, sindirimi hızlandırarak kilo verme sürecini hızlandırır.

Doku ve hücrelerin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan nohut suyu, yaralarda iltihap oluşmasını engeller.

Cinsel gücü arttıran nohut suyu, erkeklerde sperm sayısının artmasına yardımcı olur.

Ağız içerisinde oluşan yaralar için nohut suyu ile gargara yapmak oldukça faydalıdır.

Cilt sağlığını koruyarak, akne oluşumunu engeller.

Romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Her sabah aç karna nohut suyu içmek metabolizmayı hızlandırır.

Nohut suyu ne işe yarar?

Nohut suyu tüketimine özen gösteren kişiler, bunun faydasını da kısa sürede görecektir. Yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan nohut suyu, hücreyi de yeniler. Bağışıklığı güçlendirerek, sizi her türlü hastalıklardan korur. Romatizma ağrılara da iyi gelerek, bu tarz şikayetlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Nohut suyunu tüketmek için iki yöntem vardır. Birincisi, ağız yoluyla nohut suyunu tüketmek; ikincisi, pamuk yardımıyla bu suyu vücudunuzda onarılmasını istediğiniz bölgelere sürmek.

Nohut suyu zayıflatır mı?

Kilo verdiren yöntemler arasında yer alan nohut suyu, diyet yapmak isteyenlerin özellikle dikkat edeceği bir konudur. Ödem ve şişkinlikleri azaltan nohut suyu düzenli olarak tüketildiğinde, kişinin zayıflamasına olanak sağlar. Sıkı bir idrar söktürücü özelliğine sahip olan nohut suyu ile sağlıklı bir bedene kavuşmak son derece mümkündür. Nohut suyu, özellikle bölgesel zayıflama konusunda sıkıntı yaşayan kişiler için, göbek ve basen bölgelerindeki yağlanmaları giderir.

Nohut suyu sivilce için kullanılır mı?

Nohut suyunun faydalarından birisi de ciltteki aknelerin iyileşmesine yardımcı olmasıdır. Nohutun haşlandığı suyu sivilcelerin bulunduğu yere temiz bir pamuk yardımıyla sürmek ve bunu düzenli yapmak sorunun çözümü için önemlidir. Ayrıca bu su ile yüzü yıkamak, ciltteki ölü hücreleri temizler ve daha sağlıklı bir görünüm verir.

Nohut suyu cilt lekelerine iyi gelir mi?

Nohut suyu ciltteki sivilce sorununu giderdiği gibi, oluşan lekelerin tedavisi için de son derece önemlidir. Ciltte oluşan lekelerin giderilmesine yardımcı olan bu su, daha pürüzsüz ve temiz bir cilt görünümü sağlar. Cildi nemlendiren ve gözeneklerin hava almasını sağlayan nohut suyunu düzenli kullanmakta fayda vardır.

Nohut suyu ile cilt bakımı nasıl yapılır?

Nohut suyunu yüzünüze sürerek, sağlıklı bir cilt elde edebilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla yüzünüze tonik şeklinde uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü kurutun. Bu basit yöntemle cildinizi temizleyerek, sivilcelerden, siyah noktalardan ve ciltteki lekelerden kurtulabilirsiniz.

Nohut suyu ile kaç kilo verilir?

Nohut suyunu düzenli kullanarak kısa sürede kilo verebilirsiniz. Bu doğrultuda 7 gün içinde 4 kilo verme uygulaması oldukça yaygın ve etkilidir. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen herkes, tokluk hissi veren bu nohut suyunu kullanmalıdır. Özellikle bu suyu yemek öncesinde içmek, iştahınızda hızlı bir düşüş yaratacaktır.

Düzenli ve istikrarlı olduğunuz zaman bunun faydasını göreceksiniz. Bunun için bir avuç nohudu yıkayıp cam kavanozun içine aktarmalısınız. Ardından bir su bardağı sıcak suyu içine dökerek ılımasını bekleyeceksiniz. Bir gece buzdolabına koyduktan sonra, ertesi gün açıp tüketmeniz yeterli. Bunu 7 gün boyunca uyguladığınızda ciddi faydasını görmeniz mümkün.