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'Noel Baba yok' dedi! Görevinden uzaklaştırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey kentinde, öğrencilerine Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:07
'Noel Baba yok' dedi! Görevinden uzaklaştırıldı

ABD'nin New Jersey kentinde, ilkokul birinci sınıf çocuklarına Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Adı sadece "Bayan M" olarak açıklanan öğretmenin Hristiyanların en önemli bayramı olan Noel öncesinde çocuklara Noel Baba'nın yanı sıra diğer mitolojik figürler elf'ler, uçan Ren geyikleri, leprikonlar, diş perisi ve Paskalya tavşanının da gerçek olmadığını söylediği belirtiliyor.

Görevden uzaklaştırıldı

Cedar Hill İlkokulu Müdürü Michael Raj, öğretmeni çocuklarının hayal dünyasını yıkmakla suçlayan velilere özür mektupları gönderdi.

Cedar Hill'in de bağlı olduğu bölge ilkokullarının sorumlusu Rene Rovtar, söz konusu öğretmenin artık bu okulda görev yapmayacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:07
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