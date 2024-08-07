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Spor Noah - AEK maçında unutulmaz an: Noah kalecisi Cancarevic kaleden kaleye gol attı
Spor

Noah - AEK maçında unutulmaz an: Noah kalecisi Cancarevic kaleden kaleye gol attı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 08:49:00 -

Noah - AEK maçında, Noah kalecisi Cancarevic, kaleden kaleye gol attı.

Noah ve AEK arasında oynanan maçta futbolseverler, unutulmaz bir ana tanık oldular. Noah kalecisi Cancarevic, kaleden kaleye attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu nadir görülen olay, maçın kaderini değiştirdi ve taraftarların büyük coşkusuna neden oldu.

 

Cancarevic'in attığı bu gol, hem sosyal medyada hem de spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Kalecilerin gol atması her zaman ender rastlanan bir durumken, bu gol uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor. Noah takımının bu golle birlikte elde ettiği avantaj, maçın sonucuna da doğrudan etki etti.

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