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Aktüel

Nizip’te bir eve korona karantinası

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan bir ev karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 20:20:22 -
Nizip’te bir eve korona karantinası

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan bir ev karantinaya alındı.



Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçeye bağlı Kurucahüyük Mahallesi’nde bulunan ve 3 kişinin yaşadığı bir ev karantinaya alındı. Açıklamada, "Gaziantep’te ikamet eden, ilçemiz Kurucahüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı bir vatandaşımız, 04.05.2020 tarihinde günübirlik olarak Kurucahüyük Mahallesi’nde bulunan ailesinin yanına gelmiş olması nedeniyle hanede bulunan 3 kişiye filyasyon ekiplerimiz tarafından sağlık taraması yapılmıştır. Mahallede başka kimseyle temasının olmadığı 3 kişinin yaşadığı 1 hane 08.05.2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmıştır" denildi.

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