Nitelikli dolandırıcılıkta adres Asliye Hukuk oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158. maddesindeki "nitelikli dolandırıcılık" suçunun yargılamasının asliye ceza mahkemelerinde yapılacağına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Birinci Dairesinin kararına göre, 25 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. maddesi ile yapılan değişiklik nedeniyle "nitelikli dolandırıcılık" suçuna bakacak asliye ceza mahkemelerinin ihtisas durumu daire tarafından görüşüldü.

Daire, bu suçtan açılacak davaların ağır ceza mahkemeleri yerine asliye ceza mahkemelerinde görülmesine ve dosyaların buna göre tevzi edilmesine karar verdi.