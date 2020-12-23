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Gündem “Nitelikli dolandırıcılık sanığı Ekrem" 7 yıla kadar hapsi isteniyor
Gündem

“Nitelikli dolandırıcılık sanığı Ekrem" 7 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili "nitelikli dolandırıcılık" dosyasının Yargıtay’da olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:09:00 -
“Nitelikli dolandırıcılık sanığı Ekrem" 7 yıla kadar hapsi isteniyor

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın ayrıntılarını, Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu kaleme aldı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan bir dava olduğunu iddia eden Orakoğlu, "Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının ek süre taleplerini reddetti. Mahkeme, görüşü alınmak üzere dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi." diye yazdı.

Suçlamalar ne?

Dolandırıcılık davası, ‘İmamoğluzede’ 3 vatandaşın 2011 yılında Beylikdüzü’ndeki Beykonakları isimli siteden aldıkları villanın, pazarlama aşamasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan kısımlarında aslında yeşil olan olduğunu sonradan öğrenmeleri üzerine inşaat şirketinin ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu’ndan şikayetçi olmasıyla başlamıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"Hiçbir davam yok"

İmamoğlu'nun hakkında hiçbir dava olmadığını iddia ettiğini hatırlatan Orakoğlu, İmamoğlu'nun söz konusu dosya ile ilgili “5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hiçbir davam yok. Bahsettiğiniz konu 2003 yılına ait iş hayatımla ilgili bir davadır. Geçelim” sözlerini sayfasına taşıdı.

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Yorumlar

abdrhman

tıkın içeri kurtulalım şu pislikten
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S.berk

Bende iyibir ak partiliyim imamoglunu kılım kadar sevmem.hükümetide elleştirelim...
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