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Ekonomi

NISSAN’dan evde kalanlara sanatsal etkinlik

Coronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hal böyle olunca milyonlarca kişi “Evde Kal” çağrılarına kulak veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:19:00 - 2020-05-05 12:19:59
NISSAN’dan evde kalanlara sanatsal etkinlik

NISSAN insanların sanatsal yönlerini keşfetmeleri, zamanı daha verimli ve üretken kullanmaları için boyama kitabı, video ve tasarım önerileri sunuyor. NISSAN’ın global tasarım ekibi “her şey bir çizgi ile başlar” diyerek dünya çapında, sanatçıları bir araya getirmek için #drawdrawdraw etkinliği başlattı. Tasarım ekibi ayrıca herkesin evde kaldığı COVID-19 sürecinde zamanı daha verimli ve üretken kullanmak için NISSAN klasik araçların, güncel modellerin, geleceğe ait konseptlerin ve NISSAN Figaro ve ChoiMobi gibi “kült klasiklerin” yer aldığı 23 adet yeni, indirilebilir boyama sayfası hazırladı.

Nissan boyama kitaplarını: https://global.nissannews.com/en/releases/nissan-invites-all-to-draw adresinden indirebilirsiniz.

 

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