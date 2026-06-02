Nissan Türkiye’de stratejik liderlik Tomohiko Yao’ya emanet!

Nissan, 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Tomohiko Yao’nun Nissan Türkiye Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu.

Yao, son dört yıldır Nissan Türkiye Genel Müdürü olarak başarıyla görev yapan Charbel Abi Ghanem’in yerine göreve geliyor. Ghanem, kariyerine Nissan bünyesinde Nissan Fransa Genel Müdürü olarak devam edecek.

1998 yılında Nissan’a katılan Tomohiko Yao, Asya, Kuzey Amerika ve Çin’de satış, pazarlama, kurumsal strateji ve iş geliştirme alanlarında çeşitli liderlik görevleri üstlendi. Ayrıca Nissan’ın Asya Pasifik, Çin ve global merkezlerinde üst düzey strateji ve planlama görevlerinde bulunarak, şirket çapında büyüme ve iş dönüşümü girişimlerine liderlik etti.

Türkiye’deki yeni görevinden önce Yao, Performanstan Sorumlu İcra Direktörü’nün (Chief Performance Officer) Özel Kalem Müdürü ve Bölüm Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu kapsamda Nissan’ın küresel Re:Nissan üst gelir (topline) stratejileri ile gelir performansı çalışmalarına liderlik etti.

Tomohiko Yao, yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu görevi üstlenmekten büyük onur duyuyorum. Türkiye’nin sahip olduğu güçlü potansiyele ve Nissan’ın bu pazardaki konumuna inanıyorum. Bayilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla yakın iş birliği içinde çalışarak müşterilerimize mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı ve Nissan Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

Yao, yeni görevinde Nissan Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine, müşteri odaklı dönüşüm çalışmalarına ve markanın Türkiye otomotiv pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeye liderlik edecek.