  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nissan Qashqai Midnight Edition yollarda
Ekonomi

Nissan Qashqai Midnight Edition yollarda

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri: - "Nissan Qashqai, her zaman en beğenilen modellerimizden biri oldu. Şimdi de siyah detaylarla zenginleştirdiğimiz Midnight Edition versiyonumuzu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:48:09 -
Nissan Qashqai Midnight Edition yollarda

İSTANBUL (AA) - Nissan, tasarım değişiklikleri ve ek donanımlarıyla dikkati çeken Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıttı.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, 10 yıldan uzun süredir segmentinde güçlü imajıyla ve performansıyla yer alan Nissan Qashqai, yeni tasarımıyla beğenileri topladı.

Nissan, dünyanın ilk crossover'ı olan Qashqai modelinde bir dizi tasarım değişikliği ve ek donanımlarıyla dikkati çeken Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıttı.

Kompakt SUV sınıfının yaratıcısı olan ve hem bireysel hem de aile kullanımına da uygunluğuyla beğeni toplayan Qashqai, Midnight Edition tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, şunları kaydetti:

"Nissan Qashqai, her zaman en beğenilen modellerimizden biri oldu. Şimdi de siyah detaylarla zenginleştirdiğimiz Midnight Edition versiyonumuzu sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Qashqai Midnight Edition, Skypack versiyonu üzerinde genel olarak tasarım değişiklikleri ve ek donanımlar ile oluşturulmuş bir versiyon. Tasarımda, siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19 inç siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar, siyah ayna kapakları öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor. Bu değişikliklerin yanı sıra karartılmış stoplar, ön ve arka siyah ekler, siyah hava kanalı çerçeveleri, siyah tavan ve A sütunu döşemesi, Midnight Edition kapı basamakları da bu versiyonla sunulacak özellikler arasında bulunuyor."

Nissan Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor
Gündem

Koronavirüse yakalanan Mustafa Karahasanoğlu dualarınızı bekliyor

Geçtiğimiz hafta yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören Akit Medya Gru..
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay