Nişasta helvası tarifi! Nişasta ile yapılan helva türü kum helvası püf noktaları neler? Şampiyonluğa oynayan tatlı!
Helvalar mutfaklarımızın olmazsa olmaz tatlılarından. Nişasta helvası nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. "Nişasta helvası tarifi" araştırılmaya başlandı. Evlerde en çok pişen helvalar ise irmik ve un helvası oluyor genelde. Sabuniye helvası: Osmanlı mutfağında yer alan bir çeşit nişasta helvasıdır. Peki yine aynı aileden olan nişasta helvasını hiç denemiş miydiniz? İşte yapılışı oldukça pratik, sonucu ise oldukça lezzetli olan nişasta helvası için malzemeleri ve adım adım yapım aşamaları… Peki lezettiyle damakları çatlatacak nişatsa helvası nasıl yapılır? Nişasta helvası tarifinin püf noktaları neler?.
Yöresel Nişasta Helvası - Nefis
Yapımı için malzemeler
4 yemek kaşığı buğday nişastası
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı şeker
Nişasta helvası tarifi Nasıl yapılır?
Nişastayı bir kasede suyla iyice karıştırıp kek hamuru kıvamına getirin. Sıvı yağı tencerede kızdırıp hazırladığınız karışımı yağa ekleyin. Kısık ateşte iyice kavurup şekeri ilave edin. Tane tane olan helvayı tabağa alıp üzerine ceviz parçaları serpin ve servis edin. Afiyet olsun…
Püf noktaları
(Kek hamuru kıvamına gelecek) Tavaya yarım su bardağı sıvı yağ dökülür ve yağ kızmaya başlayınca su ile açtığınız nişasta tavaya dökülür.
Antep usulü nişasta helvası nasıl yapılır?
Nasıl Yapılır
Tencerede yarım su bardağı su ve pekmezi karıştırın. Yağı ilave edip yağ ve pekmez iyice eriyinceye kadar karıştırın.
Yarım su bardağı suda nişastayı ezin.İyice koyulaşıp tane tane olunca tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Servis tabağına alıp antepfıstığı ile süsleyin.
Kadın - Aile
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