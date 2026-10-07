Nişanlı çiftin ölümüne neden olan sürücüye 2,5 yıl hapis yerine 91 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta motosikletle giden Ahmet İnce (23) ile nişanlısı Mislina Akçakoyun'un (22) ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Şahin Kahraman (23) hakkında karar çıktı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan verdiği 2,5 yıl hapis cezasını 91 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Heyet, davanın ikinci duruşmasında açıkladığı kararında sanığın sabıkasız geçmişini, kişiliği hakkında edinilen kanaati, yargılama süresindeki davranışlarını ve ekonomik durumunu dikkate aldı. Hapis cezası bu gerekçelerle 910 gün adli para cezasına çevrildi; günlüğü 100 liradan hesaplanan tutar 91 bin lira oldu.

Nişanlı çift 157 metre sürüklendi

Kaza, 24 Aralık 2025'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Şahin Kahraman yönetimindeki 46 ALG 374 plakalı otomobil, 46 AIP 022 plakalı motosikletiyle giden Ahmet İnce'ye çarptı. İnce ile motosikletteki nişanlısı Mislina Akçakoyun hayatını kaybetti, sürücü Kahraman tutuklandı.

Soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, otomobilin çarptığı nişanlı çiftin 157 metre sürüklendiği kaydedildi. Aynı raporda Ahmet İnce'nin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, Şahin Kahraman'ın ise aracın hızını kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken azaltmamak ve diğer aracı izlerken güvenli mesafeyi bırakmamaktan asli kusurlu olduğu belirtildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda ise Ahmet İnce'nin asli, Şahin Kahraman'ın tali kusurlu olduğu bildirildi.

287 gün tutuklu kaldı, ilk duruşmada tahliye edildi

Soruşturma sonunda Şahin Kahraman hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 287 gün tutuklu kalan sanık, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Kahraman, karar duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. Sanık, sol şeritte ilerlerken motosikletlinin birden manevra yaparak kendi şeridine geçtiğini, frene basmasına rağmen duramadığını söyledi.

Mahkeme heyeti ayrıca, verilen adli para cezasının miktarını ve meydana gelen zararı dikkate alarak oy birliğiyle taksit yapılmasına yer olmadığına karar verdi.