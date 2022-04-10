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Yerel Nisanda 5 metrelik kar
Yerel

Nisanda 5 metrelik kar

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 15:57:00 -
Nisanda 5 metrelik kar

Nisan ayında yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıkları yükselirken, Erzurum'da hala kış hüküm sürüyor.

Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı.

Nisan ayında kapanan Çayanyurdu mezrasının yolu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından ağır iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

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