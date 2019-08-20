Nimri Kullukları Sanat Projesi’ne “Trakya Kulluk” isimli kulluk ile Trakya Üniversitesi’nden destek

Ayvalık Karagöz Sanat Evi yöneticisi, sanat danışmanı Kenan Öztürk, yüzyıllardan beri Nimri köyü geleneğinde var olan, dağlarda insanların yön bulmalarına yarayan, işaret işlevi gören, “kulluk” olarak isimlendirilen ve taşların üst üste konmasıyla yapılan anıtları bir tasarım olarak günümüz estetiğiyle yeniden hayata geçiriyor.

Nimri’ye sanatsal kimlik kazandıracak bu kültür mirası projesini Nimri Köyü Muhtarlığı ve Nimri Dayanışma Derneği destekliyor.

Elazığ Keban İlçesi Nimri Köyü, Nimri Kullukları Sanat Projesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle yapılacağı belirtildi.

“Trakya Kulluk” olarak isimlendirilen kulluğun yapımı, Doç. Dr. Aylin Beyoğlu, Öğr. Gör. Şükrü Gürkan Uzunköprü yürütücülüğünde, Asena Sarcan, Ümmühan Tutak ve Tayfun Yılmaz’dan oluşan beş kişilik ekiple 25-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında Nimri Köyü’nde belirlenen alanda gerçekleştirilecek.