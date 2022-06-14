'Nimete saygısızlık nimetin sahibi Allah'a saygısızlıktır!'
Zara'nın yeni sezon sandalet tanıtımında ekmeği ayaklar altına almasına tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Nimete karşı saygısızlık, nimetin sahibi Allah Teala’ya saygısızlıktır." dedi.
Yeniakit.com.tr
Zara'nın yeni sezon sandalet tanıtımının görselinde nimeti ayaklar altına almasına tepki yağdı.
Reklam görselini değerlendiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Ekmek nimettir. Alınteri, tevekkül, şükür, hamd ve gayretle elde edilir." dedi.
"Kapitalizmada ise ekmek karın doyurma vasıtasıdır. Haksız kazanç, faiz, kumar ve hileyle kazanılır." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı:
Nimete karşı saygısızlık, nimetin sahibi Allah Teala’ya saygısızlıktır. ALLAH nanköre değil, şükredene ihsan eder.