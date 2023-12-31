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Aktüel Nilüfer’in reklam oyunu kameraya takıldı
Aktüel

Nilüfer’in reklam oyunu kameraya takıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 13:45:00 -

Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde Çalı Mahalle Muhtarlığının, 2019 yılından beri meydana bank konulması talebini bir türlü yerine getirmeyen Nilüfer Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından bankların konulmasının ardından, reklam derdine düştü. Nilüfer Belediyesi ekipleri, banklardaki ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’ yazılı tahtaları söküp, yerine hiç de estetik olmayan tahtaları monte etti.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan alanlara Nilüfer Belediyesi tarafından herhangi bir izin alınmadan yönetmeliklere aykırı şekilde konan 215 reklam elemanından (billboard, totem, led ekran) 16’sının kaldırılması üzerine, Nilüfer’de yine algı operasyonu başlatıldı. İlçe belediyesinin yasa ve yönetmelik tanımaz tutumunu perdelemek için 3 milletvekili, il başkanı ve belediye başkanının katıldığı toplantıyla yine Büyükşehir Belediyesi aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldı. Toplantıda, İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ‘Büyükşehir sorumluluğundaki alanlara ticari reklam amaçlı pano konulamaz. Kamu yararına bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çalışmalar gibi ticari gelir getirmeyen hizmet sunumu yapılan iletişim panoları için Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapılarak, izin verilmesi halinde konulur” hükmü hiç gündeme getirilmedi. Asılsız iddialarla ilçe belediyesinin yasa ve yönetmelik tanımaz tutumu gizlenmeye çalışılırken, Büyükşehir Belediyesi’nin defalarca uyarması ve son olarak 8 Kasım’da bu reklam elemanlarının kaldırılması için resmi yazı gönderdiğine de hiç değinilmedi.

Bankları söktüler

Büyükşehir Belediyesi de ilgili yönetmelik doğrultusunda tüm uyarı ve resmi yazılara rağmen, 215 izinsiz tanıtım elemanı arasında yer alan 16 led ekranı kaldırdı. Yaptıkları toplantıda Büyükşehir Belediyesi’ni hizmet üretmemekle suçlayan milletvekilleri ve ilçe belediye başkanının, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini, ‘kendileri yapmış gibi gösterme çabası’ da vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Çalı Mahalle Meydanı’na bank konulması için Nilüfer Belediyesi’nden talepte bulunan mahallelinin bu talebi, uzun süre sonuçsuz kalınca Büyükşehir Belediyesi’nce yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirildi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz günlerde mahalleye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan meydana bank konulmasını istedi. Başkan’ın talimatıyla hemen meydandaki çınarın etrafı estetik oturma banklarıyla donatıldı. Bunun üzerine Nilüfer Belediyesi’nde reklam mesaisi başlatıldı. Mahallelinin bank istediğini 4 yıldır yerine getirmeyen Nilüfer Belediyesi, banklardaki ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’ yazılarını söktürdü. Nilüfer Belediyesi ekipleri, söktükleri ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’ yazılı tahtaları söküp, yerine hiç de estetik olmayan yazısız tahtalar monte etti. Nilüfer Belediyesi’nin bu reklam oyunu ise mahalle sakinlerinin dikkatinden kaçmadı. Mahalle sakinleri, bankların tahtalarını söken Nilüfer Belediyesi çalışanlarının bu çabasını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüleri kaydeden vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi’nin tek yaptığının Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin önüne tabela koyup, reklam yapmak olduğunu dile getirdi.


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