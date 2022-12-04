Nilüfer Belediyesi'ne Fatih Erbakan'dan sert tepki! "Geçit vermeyeceğiz"
CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin LGBT atölyesi kurmasına ilişkin açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sapkınlığa karşı çok net mesaj verdi: Geçit vermeyeceğiz.
Yeniakit.com.tr
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, LGBT sapkınlığına ilişkin "kararlılık" mesajı verdi.
CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin LGBT atölyesi kurmasını eleştiren Erbakan, Twitter hesabından mesaj paylaşarak habere tepki gösterdi.
Dr. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak LGBT projesine asla geçit vermeyeceğiz." dedi.