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Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığının, müftülüklerdeki nikah kayıt işlemlerini dijital ortama taşıdığı bildirildi.

11 Eylül 2018 Salı 14:06
Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) tarafından il ve ilçe müftülüklerince yürütülen nikah kayıt işlemlerinin hatasız, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için internet uygulaması hazırlandı.

Bu uygulamayla müftüler evlendirme işlemleri için gerekli formları elektronik ortamda hazırlayabilecek. "Evlendirme işlemleri" uygulamasını, il ve ilçe müftüleri ile müftülerin yetkilendirdiği müftülük çalışanı, "Evlendirme Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Taahhütnamesi" doldurarak onaylattıktan sonra DİBBYS kullanıcı adı ve şifresiyle kullanabilecek.

BİLGİLER SİSTEME KAYIT EDİLECEK

İl ve ilçe müftülüklerince başvuran çiftlerin belgeleri incelenip, geçerli olması durumunda KPS servisleri kullanılarak sisteme kayıt yapılacak. Nikah kıyıldıktan sonra "Evlenme Bildirim Formu" sistemden çıktı alınarak nüfus müdürlüklerine gönderilecek.

Söz konusu uygulama DİBBYS tarafından geliştirilecek, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığınca yürütülecek.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:06
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