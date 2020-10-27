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Aktüel Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestoları benzin krizine neden oldu
Aktüel

Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestoları benzin krizine neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:20:09 -
Nijerya'daki polis şiddeti karşıtı protestoları benzin krizine neden oldu

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesi, benzin krizine neden oldu.

Protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğü ülkede, bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine benzin tankerleri sevkiyatta zorluklar yaşamaya başladı.

Ülkede şu anda birçok benzin istasyonu kapanırken, araçlar benzin alabilmek için açık istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Sözcüsü Kennie Obateru, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, benzin krizinin çözümüne yönelik adımlar atıldığını ve bu sorunun yakında biteceğini belirtti.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 hafta önce bir gencin SARS polis birimi tarafından öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Ülkedeki protestolarda en az 70 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek, protestolara son verilmesini istedi.

Buhari, dün, protestolarda öldürülen sivillerin sorumlularını bulmak için soruşturma başlattığını açıkladı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda da 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken, Lagos, Edo ve Rivers gibi 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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