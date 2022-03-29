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Spor Nijerya'da trene bombalı saldırı
Spor

Nijerya'da trene bombalı saldırı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin, yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 03:34:00 -
Nijerya'da trene bombalı saldırı

Ulusal basındaki haberlerde, silahlı kişilerin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa tren istasyonunda yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmezken, trende yaklaşık 970 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, 26 Mart'ta eyalette silahlı kişilere karşı düzenlenen hava operasyonunda 12 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Silahlı kişiler, 26 Mart'ta Kaduna eyaletindeki havalimanında saldırı girişiminde bulunmuştu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette 20 Mart'tan bu yana devam eden şiddet olayları nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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