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Aktüel Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü
Aktüel

Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:32:08 -
Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaşamını yitirdi.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Gusau-Zaria kara yolunda çimento taşıyan kamyonun, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 araca çarptığını belirtti.

Shehu, kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Shehu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Shehu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine belirtti.

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