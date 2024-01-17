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Dünya Nijerya’da tekne alabora oldu: 8 ölü, onlarca kişi kayıp
Dünya

Nijerya’da tekne alabora oldu: 8 ölü, onlarca kişi kayıp

Yeniakit Publisher
2024-01-17 07:17:00 -
Nijerya’da tekne alabora oldu: 8 ölü, onlarca kişi kayıp

Nijerya’da bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 100 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Nijerya’da tekne faciası yaşandı. Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Ibrahim Audu bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Borgu bölgesinden Kebbi eyaletine giden teknenin Nijer Nehri’nde alabora olması sonucu 8 yolcunun öldüğünü açıkladı. Dün meydana gelen kazada kaybolan 100 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Audu, aşırı kalabalık olan teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olduğunu söyledi.

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