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Aktüel Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü
Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:24:27 -
Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Dan Arau-Jibiya kara yolundaki güvenlik güçlerinin kontrol noktasına gelen silahlı çete üyesi etrafa ateş açtı.

Saldırıda 1 polis ve 10 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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