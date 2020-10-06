  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da silahlı çetelerin vurduğu eyalet altın rezervini işlemeye başladı
Aktüel

Nijerya'da silahlı çetelerin vurduğu eyalet altın rezervini işlemeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:22:58 -
Nijerya'da silahlı çetelerin vurduğu eyalet altın rezervini işlemeye başladı

ABUJA (AA) - Nijerya'da silahlı çetelerin sıklıkla saldırı düzenlediği Zamfara eyaleti, altın madeninden gelir elde etmeye başladı.

Zamfara Eyaleti Finans Komiseri Rabiu Garba, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelirleri artırmak için kendi altın rezervlerini çıkarmaya ve bundan kazanmaya başladıklarını belirtti.

Eyalette şu anda 30 kilogramın üzerinde saf altın rezervi olduğunu aktaran Garba, "Bu konuda yatırım yapmaya devam edeceğiz ve böylece diğer ülkeler gibi büyük maden rezervlerine sahip olacağız." dedi.

Garba, altın rezervinin çıkarılmasıyla ilgili eyalet hükümetinin çalışmalara devam edeceğini, gelirlerin ise doğru zamanda kullanılacağını söyledi.

- Maden sektöründe reform

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, altın madenciliği alanında atılan adımlarla yılda 500 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Buhari, bu adımla 250 bin kişiye istihdam sağlanacağını, ülke gelirini çeşitlendireceğini ifade etmişti.

Ülkenin kuzeybatısında artan silahlı çetelerin neden olduğu güvenlik boşluğu, yasa dışı madenciliği artırıyor.

Nijerya ekonomisi, illegal altın madencilik faaliyetleri nedeniyle 2012-2018 yıllarında 3 milyar dolar kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
Dünya

İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ermenistan'a silah yardımı yapıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Rebii, İran sınırındaki çatışm..
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi
Dünya

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı ve devam ettirdiği operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay