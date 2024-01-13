Nijerya'da menenjit salgınında 190 can kaybı
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), menenjit salgını nedeniyle 190 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), menenjit salgını nedeniyle 190 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü İfedayo Adetifa, ülkede 2023'te menenjit salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 30 eyalete bağlı 140 bölgeye yayıldığını açıkladı.
Geçen yıl 2 bin 765 şüpheli menenjit vakasının tespit edildiğini belirten Adetifa, salgın nedeniyle 190 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Adetifa, menenjit salgınının Nijerya'da öncelikli bir hastalık ve mevcut bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini bildirdi. (İLKHA)
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