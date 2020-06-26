Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 22 bin 614'e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 122 bin 155 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 594 artarak 22 bin 614'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 549'a ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 822 olduğu aktarıldı.

Lagos 9 bin 482, başkent Abuja 1656, Kano 1191, Oyo 1188, Rivers 936 ve Edo 851 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika kıtasında vaka sayısı 350 bini geçti

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 350 bini aştı, 9 bin 103 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.