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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 49 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:30:43 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 49 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 49 bin 68'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasında, ülkede şimdiye kadar 347 bin 545 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 298 artarak 49 bin 68'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 975'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 36 bin 497'ye ulaştığı bilgisine yer verildi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 120 bini aştı, 25 bin 670 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 587 bin 345 oldu, bu ülkeyi 96 bin 475 vaka ile Mısır ve 49 bin 68 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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