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Dünya Nijerya'da korkutan salgın: Tüm dünyaya yayılabilir!
Dünya

Nijerya'da korkutan salgın: Tüm dünyaya yayılabilir!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkede geçen yıl 111 binden fazla kolera vakası tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:09:00 -
Nijerya'da korkutan salgın: Tüm dünyaya yayılabilir!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkede geçen yıl 111 binden fazla kolera vakası tespit edildiğini açıkladı.

DSÖ Nijerya Temsilcisi Walter Mulombo, 2021 yılında 3 bin 604 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salgının özellikle ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra Benue, Katsina, Delta, Zamfara ve Gombe dâhil 15 eyalette etkili olduğu ifade edildi.

DSÖ ile Nijerya hükümeti iş birliğinde salgını önlemek için kampanyalar başlatıldı.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

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