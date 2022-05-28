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Dünya Nijerya'da kilisede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Nijerya'da kilisede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 19:53:00 -
Nijerya'da kilisede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.

Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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