Nijerya'da katliam gibi kaza! 18 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.02 Ocak 2019 Çarşamba 17:35
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı.
Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bauchi-Jos kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı.
Kazada 18 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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