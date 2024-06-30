  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nijerya'da kanlı terör saldırısı
Spor

Nijerya'da kanlı terör saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 02:26:00 -
Nijerya'da kanlı terör saldırısı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde intihar saldırısı düzenlendi.

Borno Eyaleti Emniyet Müdürü Yusuf Lawal, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Marrarraban Gwoza bölgesinde intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Lawal, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Borno'daki terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP üyeleri, yoğun saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23