Nijerya'da kanlı saldırı
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki festivale silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Irigwe Bölge Gençler Birliği Başkanı Lawrence Zongo, bölgede yağmur sezonunu karşılamak için yapılan festival sırasında silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.
Çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi
Saldırıda çok sayıda evin kül olduğunu aktaran Zongo, saldırganların bölge sakinlerinin gıdalarını gasbettiğini söyledi.
Zongo, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.