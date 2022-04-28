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Dünya Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 08:17:00 -
Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Danmusa bölgesinde askere ateş açtı.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar görülüyor.

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