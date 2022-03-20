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Dünya Nijerya'da çatışma! 8 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da çatışma! 8 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki Cross River eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 23:49:00 -
Nijerya'da çatışma! 8 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Cross River eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölgesel Koordinatörü Godwin Tepikor, yaptığı açıklamada, Cross River eyaletinin Alesi ve Ochon etnik grupları arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Tepikor, olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çatışmada çok sayıda evin ve hükümet binalarının kül olduğunu aktaran Tepikor, 2 bin 8 kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Tepikor, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını söyledi.

Ülkenin güney bölgesinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

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