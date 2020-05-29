Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kadın ve çocuk kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 241 kişi kurtarıldı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gamboru bölgesinde ordu ile Boko Haram arasında çatışma çıktığını belirtti.

Enenche, çatışmadan sonra ordunun Boko Haram'a yönelik operasyonunda 136 çocuk ve 105 kadının kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 14 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Enenche, teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın de ele geçirildiğini söyledi.

Enenche, operasyonda ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın olmadığının altını çizdi.



Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.



