Nijerya'da Boko Haram'ın 22 üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF), ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 22 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi.
20 binden fazla kişi öldü
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.