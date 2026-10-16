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Dünya Nijerya’da askeri üsse saldırı: 10 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya’da askeri üsse saldırı: 10 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Nijerya’da askeri üsse saldırı: 10 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti

Nijerya’nın Borno eyaletinde Boko Haram’ın bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 14 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre saldırı, ülkenin kuzeydoğusundaki Guzamala bölgesinde gerçekleşti. Boko Haram üyelerinin hedef aldığı askeri üste 10 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Saldırıda 10 asker ve 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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