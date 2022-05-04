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Dünya Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı verildi
Dünya

Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı verildi

Nijerya'da Ramazan Bayramı sebebiyle 90 mahkuma daha af kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 15:23:00 -
Nijerya'da 90 mahkuma Ramazan Bayramı affı verildi

Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlardan hüküm giyen 90 mahkuma daha af kararı çıkardığını belirtti.

Affedilen mahkumlara yol parası verildiğini aktaran Ganduje, "Bu güzel ve özel günde ailelerinizin yanında olmanızı istiyoruz." dedi.

Ganduje, davranışlarına göre Kurban Bayramı'nda da bazı mahkumlara af çıkarılacağını ifade etti.

Eski Kano Emiri ve Kano Merkez Başkanı Sanusi Lamido Sanusi ile eyalet hükümeti iş birliğinde Ramazan Bayramı'ndan önce 59 mahkum için af kararı verilmişti.

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