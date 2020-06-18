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Aktüel

Nijerya'da 73 silahlı çete üyesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:22:19 -
Nijerya'da 73 silahlı çete üyesi yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 73 kişi yakalandı.

Edo Eyalet Emniyet Müdürü Lawan Jimeta, basına yaptığı açıklamada, son zamanlarda artan suç oranları nedeniyle eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 73 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Jimeta, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Jimeta, silahlı kişilerin kaçırdığı 2 kadının da kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, 1460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.


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