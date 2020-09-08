  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da 47 çocuk tutsak evinden kurtarıldı
Aktüel

Nijerya'da 47 çocuk tutsak evinden kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 07:29:50 -
Nijerya'da 47 çocuk tutsak evinden kurtarıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Osun eyaletinde düzenlenen operasyonla 47 çocuğun "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldığı bildirildi.

Osun Eyaleti Kadın, Çocuk ve Sosyal İşler Komiseri Olubukola Olaboopo, yaptığı açıklamada, eyaletin İle-İfe bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Olaboopo, operasyonlarda "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinin tespit edildiğini, 47 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan çocukların 3-10 yaşlarında olduğunu aktaran Olaboopo, "Burada toplanan çocuklar komşu ülkelerde ve başka eyaletlerde satılıyor." dedi.

Olaboopo, olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini söyledi.

Ülkenin Cross River eyaletinde şubat ayında bir tutsak evine düzenlenen operasyonda 25 çocuk ve 6 hamile kadın kurtarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde
Ekonomi

Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay bulunan doğal gaz keşfine ilişkin, Türkiye'nin doğal gaz ..
Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama
Gündem

Fener Rum Patriği'nden küstah açıklama

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının yankıları sürüyor. Ayasofya ve Kariye'nin camiye çevrilmesine gerek olmadığını ileri süren İsta..
İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'
Dünya

İsrail'le anlaşan BAE'ye sert uyarı! 'Girişim olursa cevap vereceğiz'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyararak, ‘’Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya a..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı