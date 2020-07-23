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Aktüel

Nijerya'da 3 ayda 2 bin 700'den fazla kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-23 20:15:08 -
Nijerya'da 3 ayda 2 bin 700'den fazla kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 3 ayda 2 bin 700'den fazla kişi, silahlı çeteler, Boko Haram terör örgütü ve şiddet olayları nedeniyle öldü.

Premium Times haber sitesinde yer alan "Medyadan Nijerya ölüm haberleri" başlıklı raporda, başkent Abuja ve 33 eyalette nisan-mayıs-haziran aylarında yaşanan etnik çatışmalar, Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırılarında 2 bin 732 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, hayatını kaybedenler arasında 215 güvenlik gücü, 173 asker, 39 polis ve 3 sivil savunma memurunun bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu güvenlik güçleri ve askerlerin Boko Haram saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, "Ülkede artan güvenlik sorunları, hükümet ve güvenlik hizmetlerinin gerekli tedbirleri almamasından kaynaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırıları ve silahlı çeteler nedeniyle güvenlik sorunu yaşanıyor.

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