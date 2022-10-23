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Dünya Nijerya'da 27 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da 27 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde çetelerin rehin olarak aldığı 27 kişi operasyonla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 03:43:00 -
Nijerya'da 27 kişi kurtarıldı

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Gando, Bagega ve Sunke ormanlarında silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Shehu, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 27 kişinin kurtarıldığını kaydederek, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı. Yaklaşık 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya olan Zamfara'da, üç bölgede 14 Eylül'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evlerini terk etmişti.

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