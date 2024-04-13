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Sağlık Nijerya yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu!
Sağlık

Nijerya yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 17:05:00 -
Nijerya yeni menenjit aşısını uygulayan ilk ülke oldu!

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya'nın menenjite karşı “devrim niteliğinde” yeni aşısını uygulayan ilk ülke olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, geçtiğimiz yıl 26 Afrika ülkesinde menenjit vakalarında yıllık yüzde 50 artış görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya'nın menenjite karşı “devrim niteliğinde” yeni aşısını uygulayan ilk ülke olduğunu açıkladı. DSÖ, yeni aşının 5 ana hastalık suşlarına karşı koruyucu olduğunu bildirdi.
DSÖ Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus açıklamasında Nijerya’daki uygulama bizi 2023 yılına kadar menenjiti engelleme hedefimize bir adım daha yaklaştırdı” dedi.
Ülkede geçtiğimiz Ekim ile bu yılın Mart ayı ortalarına kadar bin 742 şüpheli menenjit vakası tespit edilirken Nijerya’nın 7 eyaletinde 153 can kaybı görüldü.

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