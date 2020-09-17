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Aktüel Nijer'de 8 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi
Aktüel

Nijer'de 8 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:20:37 -
Nijer'de 8 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

DAKAR (AA) - Nijer'de 9 Ağustos'ta zürafa koruma alanına düzenlenen ve 6'sı Fransız 8 kişinin yaşamını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ABD merkezli radikal ve ırkçı grupların faaliyetlerini takip eden platform "SITE"da yer alan haberde, Nijer'de Koure Zürafa Koruma Alanına düzenlenen saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

SITE, haberi, DEAŞ'ın propaganda organı El Naba'da paylaştığı bilgilere dayandırdı.

Başkent Niamey'e 60 kilometre mesafede bulunan Koure Zürafa Koruma Alanına 9 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 6 Fransız insani yardım görevlisi ile Nijerli bir rehber ve şoför yaşamını yitirmişti.

Saldırıdan sonra Nijer koruma alanını kapatırken Fransa da Niamey haricinde tüm ülkeyi kırmızı bölge ilan etmişti.


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