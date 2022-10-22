Nihayet Okan Buruk devreye girdi!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fransız devi Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılan yıldız futbolcu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişki ile gündemden düşmezken, teknik direktör Okan Buruk Icardi ile özel olarak görüştü.

Son olarak Türkiye Kupası'nda Kastomonuspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarlarını sevindirmişti. Alınan bu net galibiyet sonrası Süper Lig'de alınan Kayserispor mağlubiyetini bir nebze de olsa unutturan Sarı-Kırmızılılar'da yüzler gülerken, yeni transfer Icardi ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ve gelişiyle büyük ses getiren Sarı-Kırmızılılar'da aşk hayatıyla gündemde düşmeyen Arjantinli yıldız, geldiği günden bu yana henüz 2 Süper Lig maçında forma şansı bulurken, 118 dakika sahada kaldı. Oynadığı dakikalarda henüz istenilen performansı gösteremeyen Icardi için Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi.

Sarı kırmızılı kulübün teknik patronu Okan Buruk, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişki nedeniyle gündemden düşmeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile özel olarak görüştüğü öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adamın Icardi ile yaptığı konuşmada, oyuncusuna son kez şans vereceğini ifade ettiği öne sürüldü.

Saha içindeki performansından ünlü model Wanda Nara ile yaşadığı problemli ilişki nedeniyle sahada bir türlü aklını istenilen performansı veremeyen Arjantinli yıldızın performansı soru işaretlerine neden olmuştu.

Teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli forvet ile yaptığı görüşmede kendisine "Kaliteni biliyoruz ama bunu bize göstermen gerekiyor, bu son şansın" şeklinde bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Okan Buruk'un Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde 29 yaşındaki forvetini bir kez daha 11'de kullanacak. Arjantinli yıldız beklenilen performanstan yine uzak kalırsa artık yedek kalacak.